Лобзик Makita JV103DZ 3000ходов/мин от аккумулятора
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695036
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х23х8
Вес, кг.
1.91
Описание товара Лобзик Makita JV103DZ 3000ходов/мин от аккумулятора
Электрический лобзик Makita JV103DZ – удобный электроинструмент с литой алюминиевой подошвой и нескользящей прорезиненной ручкой. Подошву можно наклонять на 45 градусов, а рукоятка имеет удобную скобовидную форму. Система действует со скоростью 800-3000 ход/мин при длине хода 2.3 см.
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Электрический лобзик Makita JV103DZ – удобный электроинструмент с литой алюминиевой подошвой и нескользящей прорезиненной ручкой. Подошву можно наклонять на 45 градусов, а рукоятка имеет удобную скобовидную форму. Система действует со скоростью 800-3000 ход/мин при длине хода 2.3 см.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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