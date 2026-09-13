Лобзик Makita 4350CTJ +6пил. 720Вт 2800ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Мах толщина пропила (металла)
135
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
26
Частота движения пилки
2800 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х9
Вес, кг.
4
Описание товара Лобзик Makita 4350CTJ +6пил. 720Вт 2800ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)
Современный электроинструмент, благодаря оптимальному сочетанию положительных качеств, является одним из лучших электроинструментов производства Макита. Высокое качество и чистота пропила обеспечиваются мощным мотором, а также возможностью выбора наиболее подходящего числа оборотов двигателя и режима пиления.
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
да
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
135
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
26
Развернуть
Частота движения пилки
2800 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Современный электроинструмент, благодаря оптимальному сочетанию положительных качеств, является одним из лучших электроинструментов производства Макита. Высокое качество и чистота пропила обеспечиваются мощным мотором, а также возможностью выбора наиболее подходящего числа оборотов двигателя и режима пиления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик Makita 4350CTJ +6пил. 720Вт 2800ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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