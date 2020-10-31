Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электропила дисковая Makita 5903R

Артикул: 33608
Электропила дисковая Makita 5903R
21 600 руб. 
Купить
+ 460 КэтКоинов
Артикул: 33608
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 600 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMakita
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила85 мм
Диаметр диска235 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность2000 Вт
Скорость вращения4500 об/мин
Антивибрационная системанет
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Питаниеот сети
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
Плавная регулировка скоростинет
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см44
Ширина, см33
Высота, см36
Вес, кг7.6
Общие характеристики
Типдисковая
Конструкцияручная
Мощность2000 Вт
Количество скоростей1
Обработка
Высота пропила85 мм
Диаметр диска235 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Угол наклона45 град.
Производительность
Скорость вращения4500 об/мин
Дополнительная информация
Функции и возможностиплавный пуск, подключение пылесоса
Вес7.6 кг


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Электропила дисковая Makita 5903R - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...