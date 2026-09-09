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Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000

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Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 1
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 2
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 3
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 4
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 5
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 6
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 7
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 8
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 9
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 10
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 11
Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Количество звеньев цепи
56
Подсветка
да
Скорость вращения
3700 об/мин
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 2
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 3
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 4
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 5
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 6
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 7
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 8
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 9
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 10
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 11
  • Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182200
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
KS 305 M
Лазерный маркер
да
Уровень шума
97
Комплектация
ключ, пильный диск, параллельный упор, зажим, пылесборник, расширитель стола
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
56
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Угол наклона, градус
47
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х44
Вес, кг.
13

Описание товара Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000

Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, который идеально подойдет для профессионального использования и выполнения сложных задач. Пила оснащена крупным диском диаметром 305 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает отличную производительность при распиле различных материалов. Устройство имеет одну рабочую скорость, а лазерный маркер позволяет добиваться точных и ровных пропилов, что особенно важно для работ, требующих высокой точности. Несмотря на отсутствие плавной регулировки скорости и плавного пуска, пила предлагает уверенное и стабильное функционирование. Комфорт в использовании обеспечивается возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что помогает поддерживать рабочее место чистым и безопасным. Уровень шума составляет 97 дБ, что характерно для инструментов подобного типа и мощности. При весе в 17 кг и габаритах 44 см в высоту и 58 см в ширину, пила достаточно компактна для оборудования рабочего пространства, хотя и поставляется без кейса. Ширина пропила в 200 мм делает эту пилу универсальной для выполнения различных задач. Электрическая пила Metabo не оснащена антивибрационной системой и тормозом двигателя, однако это компенсируется её прочной конструкцией и эффективностью. Это идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежное и производительное оборудование.



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Metabo KS 305 M 619003000




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
KS 305 M
Лазерный маркер
да
Уровень шума
97
Комплектация
ключ, пильный диск, параллельный упор, зажим, пылесборник, расширитель стола
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
56
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Развернуть
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Угол наклона, градус
47
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, который идеально подойдет для профессионального использования и выполнения сложных задач. Пила оснащена крупным диском диаметром 305 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает отличную производительность при распиле различных материалов. Устройство имеет одну рабочую скорость, а лазерный маркер позволяет добиваться точных и ровных пропилов, что особенно важно для работ, требующих высокой точности. Несмотря на отсутствие плавной регулировки скорости и плавного пуска, пила предлагает уверенное и стабильное функционирование. Комфорт в использовании обеспечивается возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что помогает поддерживать рабочее место чистым и безопасным. Уровень шума составляет 97 дБ, что характерно для инструментов подобного типа и мощности. При весе в 17 кг и габаритах 44 см в высоту и 58 см в ширину, пила достаточно компактна для оборудования рабочего пространства, хотя и поставляется без кейса. Ширина пропила в 200 мм делает эту пилу универсальной для выполнения различных задач. Электрическая пила Metabo не оснащена антивибрационной системой и тормозом двигателя, однако это компенсируется её прочной конструкцией и эффективностью. Это идеальный выбор для профессионалов, которым требуется надежное и производительное оборудование.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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