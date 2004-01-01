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Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001)

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Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 1
Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 2
Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 3
Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 4
Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Подсветка
да
Скорость вращения
3800 об/мин
  • Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 1
  • Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 2
  • Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 3
  • Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 4
  • Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36552
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
GTM 12 JL
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Комплектация
пильное полотно, пылесборный мешок, толкатель
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х25
Вес, кг.
22

Описание товара Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001)

Универсальный инструмент со 100 % точностью

  • Два инструмента в одном: настольная циркулярная пила + торцовочная пила
  • Точная работа со встроенным лазером
  • Двигатель мощностью 1800 Вт для высокой производительности работы при выполнении пропилов глубиной до 95 мм (в качестве торцовочной пилы) и высотой до 51 мм (в качестве настольной пилы)
  • Встроенная подсветка для точной работы при неблагоприятном освещении
  • Фрезерованная угловая шкала для выполнения точных угловых пропилов
  • Параллельный упор для высочайшей точности пиления
  • Блокировка шпинделя для простой смены пильного диска

Характеристики:
Производительность резания при 0° 95 x 150 мм
Производительность резания, угол скоса 45° 95 x 90 мм
Регулировка угла скоса 48 ° Л / 48 ° П
Регулировка угла наклона 47 ° Л / 2 ° П
Глубина x длина x высота 66 x 55 x 40 см
Частота вращения на холостом ходу 3.800 об/мин
Диаметр пильного диска 305 мм
Диам. отверстия пильного диска 30 мм
Вес 21,0 кг
Номинальная потребляемая мощность 1.800 W

 



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
GTM 12 JL
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Комплектация
пильное полотно, пылесборный мешок, толкатель
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Развернуть
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальный инструмент со 100 % точностью

  • Два инструмента в одном: настольная циркулярная пила + торцовочная пила
  • Точная работа со встроенным лазером
  • Двигатель мощностью 1800 Вт для высокой производительности работы при выполнении пропилов глубиной до 95 мм (в качестве торцовочной пилы) и высотой до 51 мм (в качестве настольной пилы)
  • Встроенная подсветка для точной работы при неблагоприятном освещении
  • Фрезерованная угловая шкала для выполнения точных угловых пропилов
  • Параллельный упор для высочайшей точности пиления
  • Блокировка шпинделя для простой смены пильного диска

Характеристики:
Производительность резания при 0° 95 x 150 мм
Производительность резания, угол скоса 45° 95 x 90 мм
Регулировка угла скоса 48 ° Л / 48 ° П
Регулировка угла наклона 47 ° Л / 2 ° П
Глубина x длина x высота 66 x 55 x 40 см
Частота вращения на холостом ходу 3.800 об/мин
Диаметр пильного диска 305 мм
Диам. отверстия пильного диска 30 мм
Вес 21,0 кг
Номинальная потребляемая мощность 1.800 W

 


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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