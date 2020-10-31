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Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001)

Артикул: 36552
Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001)
63 430 руб. 
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+ 609 КэтКоинов
Артикул: 36552
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 10 572 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения3800 об/мин
Глубина пропила95 мм
Диаметр диска305 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность1800 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила151 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота48 град
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см66
Ширина, см55
Высота, см40
Вес, кг21

Универсальный инструмент со 100 % точностью

  • Два инструмента в одном: настольная циркулярная пила + торцовочная пила
  • Точная работа со встроенным лазером
  • Двигатель мощностью 1800 Вт для высокой производительности работы при выполнении пропилов глубиной до 95 мм (в качестве торцовочной пилы) и высотой до 51 мм (в качестве настольной пилы)
  • Встроенная подсветка для точной работы при неблагоприятном освещении
  • Фрезерованная угловая шкала для выполнения точных угловых пропилов
  • Параллельный упор для высочайшей точности пиления
  • Блокировка шпинделя для простой смены пильного диска

Характеристики:

Производительность резания при 0° 95 x 150 мм
Производительность резания, угол скоса 45° 95 x 90 мм
Регулировка угла скоса 48 ° Л / 48 ° П
Регулировка угла наклона 47 ° Л / 2 ° П
Глубина x длина x высота 66 x 55 x 40 см
Частота вращения на холостом ходу 3.800 об/мин
Диаметр пильного диска 305 мм
Диам. отверстия пильного диска 30 мм
Вес 21,0 кг
Номинальная потребляемая мощность 1.800 W

 



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Самовывоз невозможен
Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001) - стоимость товара 63430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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