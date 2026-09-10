Фен Sakura SA-4038BK Professional
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Фен Sakura SA-4038BK Professional
Фен Sakura SA-4038BK Professional обладает высокой мощностью (2400 Вт) и оборудован профессиональным AC-мотором, обеспечивающим длительную эксплуатацию при самом интенсивном использовании. Он наделен 4 температурными и 2 скоростными режимами, регулирующимися независимо друг от друга, что означает 8 вариантов работы. Холодный воздух начинает подаваться очень быстро даже после того, как использовался горячий. Sakura SA-4038BK Professional комплектуется двумя насадками-концентраторами разной ширины, обеспечивающими высокую плотность воздушного потока. На ручке есть удобная петелька для подвешивания, позволяющая удобно хранить и быстро включать прибор в работу.
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