Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201)
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 331834
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Функции
складная ручка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, г.
500
Описание товара Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201)
Экстремальная легкость и бесшумность в небольшом корпусе делают Eolic Mini максимально удобным для частого использования также и вне дома. Внутренние части покрыты турмалином, который защищает волосы от воздействия тепла, делая их здоровыми и блестящими надолго.
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с насадками для укладки волос
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность
1600 Вт
Длина сетевого шнура
1.7
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
2
Функции
складная ручка
Страна производитель
Китай
Экстремальная легкость и бесшумность в небольшом корпусе делают Eolic Mini максимально удобным для частого использования также и вне дома. Внутренние части покрыты турмалином, который защищает волосы от воздействия тепла, делая их здоровыми и блестящими надолго.
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с насадками для укладки волос
Смотрите также: Фен-щетки, Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с ионизацией, с холодным воздухом, с регулировкой температуры, которые не сушат волосы
Теги товара: с насадками для укладки волос
Фен GA.MA Eolic Mini CX (GH0201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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