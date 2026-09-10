Top.Mail.Ru
Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 1
Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 2
Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 3
Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 1
  • Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 2
  • Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 3
  • Конвектор электрический Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 240 руб.  4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Subtropic
Тип товара
Конвектор
Размеры в упаковке, см
52х45х13
Вес, кг.
3

Описание товара Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR

Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR имеет компактные размеры, поэтому оптимально подходит для использования в качестве источника дополнительного отопления дома или в офисе. Модель предназначена для напольной установки и легко перемещается за счет специальных роликов, предусмотренных в конструкции. Корпус произведен из качественных материалов, поэтому надежно защищает устройство от внешнего воздействия и способствует длительному сроку службы даже в процессе регулярного применения. Конвектор Subtropic оснащен специальной функцией «Термостат», которая предназначена для поддержания необходимой температуры в комнате. Модель автоматически выключается при достижении заданных пользователем показателей, что создает комфортные условия эксплуатации., что обеспечивает высокую скорость нагрева, а также позволяет экономить электрическую энергию. Конвектор оптимально подойдет для использования в ванной комнате, поскольку имеет влагозащитный корпус.

Отзывы о товаре Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Subtropic
Тип товара
Конвектор
Описание
Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR имеет компактные размеры, поэтому оптимально подходит для использования в качестве источника дополнительного отопления дома или в офисе. Модель предназначена для напольной установки и легко перемещается за счет специальных роликов, предусмотренных в конструкции. Корпус произведен из качественных материалов, поэтому надежно защищает устройство от внешнего воздействия и способствует длительному сроку службы даже в процессе регулярного применения. Конвектор Subtropic оснащен специальной функцией «Термостат», которая предназначена для поддержания необходимой температуры в комнате. Модель автоматически выключается при достижении заданных пользователем показателей, что создает комфортные условия эксплуатации., что обеспечивает высокую скорость нагрева, а также позволяет экономить электрическую энергию. Конвектор оптимально подойдет для использования в ванной комнате, поскольку имеет влагозащитный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...