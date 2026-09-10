Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR
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Характеристики
Описание товара Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR
Конвектор Subtropic SUB/EC-1000 EMR имеет компактные размеры, поэтому оптимально подходит для использования в качестве источника дополнительного отопления дома или в офисе. Модель предназначена для напольной установки и легко перемещается за счет специальных роликов, предусмотренных в конструкции. Корпус произведен из качественных материалов, поэтому надежно защищает устройство от внешнего воздействия и способствует длительному сроку службы даже в процессе регулярного применения. Конвектор Subtropic оснащен специальной функцией «Термостат», которая предназначена для поддержания необходимой температуры в комнате. Модель автоматически выключается при достижении заданных пользователем показателей, что создает комфортные условия эксплуатации., что обеспечивает высокую скорость нагрева, а также позволяет экономить электрическую энергию. Конвектор оптимально подойдет для использования в ванной комнате, поскольку имеет влагозащитный корпус.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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