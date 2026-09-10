Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 326811
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
18.4
Описание товара Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic Chef
Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic chef обходится без традиционного поворотного стола. В керамическое дно её камеры встроен отражатель, который равномерно распределяет энергию во всём внутреннем пространстве, обеспечивая трёхмерный нагрев продуктов. Гладкое прочное покрытие не впитывает жир и легко отмывается после готовки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Микроволновая печь Caso MCG 30 Ceramic chef обходится без традиционного поворотного стола. В керамическое дно её камеры встроен отражатель, который равномерно распределяет энергию во всём внутреннем пространстве, обеспечивая трёхмерный нагрев продуктов. Гладкое прочное покрытие не впитывает жир и легко отмывается после готовки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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