Кулер для воды Vatten V46WE
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды Vatten V46WE
VATTEN V46WE — это большой и мощный кулер, который отлично подходит для использования в общественных заведениях и офисах. Модель с напольным типом размещения. Загрузка бутылей осуществляется в верхней части корпуса. Всего предусмотрено два возможных режима работы — охлаждение и нагрев. Система охлаждения электрическая, ее мощности в 70 Вт хватает для того, чтобы понизить температуру 0,6 литров воды в час. Мощность нагрева составляет 650 Вт, этого достаточно для подогрева около 6 литров жидкости в час. Можно выбрать комнатную температуру, иметь в запасе холодную или горячую воду. Для набора воды необходимо нажать на специальную кнопку. Управление устройством механическое, для удобства пользования оно вынесено в верхнюю часть корпуса.VATTEN V46WE оснащен баком для горячей воды на 0,6 л и баком для холодной на 1,1 л. Предусмотрен съемный лоток для сбора капель, предотвращающий попадание жидкости в механизм устройства. Благодаря индикации включения можно увидеть, когда кулер находится в рабочем состоянии. Предусмотрены также индикации для каждого режима — охлаждения и нагрева. Встроена система защиты от детей.Кулер VATTEN V46WE подключается к обычной сети электрического тока. Модель относится к классу энергопотребления В, что позволяет использовать не более 1 кВт в день. Корпус устройства выполнен в классическом белом цвете.
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