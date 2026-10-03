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Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный

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Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 1
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 2
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 3
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 4
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 5
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 6
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 7
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 8
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 9
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 10
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 11
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 12
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 13
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 14
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 15
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 16
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 17
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 18
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 19
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 20
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 21
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 22
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 23
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 24
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 25
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 26
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 27
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 28
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
хладагент - изобутан R600a
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
настольный
Цвет
мятный
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 1
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 2
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 3
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 4
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 5
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 6
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 7
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 8
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 9
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 10
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 11
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 12
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 13
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 14
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 15
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 16
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 17
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 18
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 19
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 20
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 21
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 22
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 23
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 24
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 25
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 26
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 27
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 28
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный
11 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
хладагент - изобутан R600a
Мощность охлаждения, Вт
100
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
настольный
Цвет
мятный
Размеры в упаковке, см
35х33х26
Вес, кг.
8

Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный

Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный Льдогенератор КТ-1831 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления холодных напитков или для охлаждения жидкостей. Готовый лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Вам нужно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам! После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря оптическому датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Кнопка справа позволяет выбрать мелкий или крупный размер ледяных напёрстков. Индикаторы на панели управления сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины, о запуске процесса автоматической очистки и о том, какой размер льда выбран. С помощью удобной ручки льдогенератор удобно переносить и брать с собой, если планируете душевную встречу с друзьями. Крышка у КТ-1831 прозрачная, поэтому вы можете наблюдать за процессом генерации льда. Корзина для льда съёмная. В комплекте идёт совок для удобного извлечения льда из корзины, а также фильтр для очистки воды, который устанавливается в резервуар. Остатки воды после окончания работы можно вылить через сливное отверстие на дне прибора.

Отзывы о товаре Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Льдогенератор
Дополнительно
хладагент - изобутан R600a
Мощность охлаждения, Вт
100
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
настольный
Цвет
мятный
Описание
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный Льдогенератор КТ-1831 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления холодных напитков или для охлаждения жидкостей. Готовый лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Вам нужно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам! После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря оптическому датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Кнопка справа позволяет выбрать мелкий или крупный размер ледяных напёрстков. Индикаторы на панели управления сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины, о запуске процесса автоматической очистки и о том, какой размер льда выбран. С помощью удобной ручки льдогенератор удобно переносить и брать с собой, если планируете душевную встречу с друзьями. Крышка у КТ-1831 прозрачная, поэтому вы можете наблюдать за процессом генерации льда. Корзина для льда съёмная. В комплекте идёт совок для удобного извлечения льда из корзины, а также фильтр для очистки воды, который устанавливается в резервуар. Остатки воды после окончания работы можно вылить через сливное отверстие на дне прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный - этот товар вы можете купить по цене 11430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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