Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный
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Характеристики
Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный
Льдогенератор Kitfort КТ-1831-2 мятный Льдогенератор КТ-1831 – прибор, который быстро генерирует лёд. Его можно использовать дома для приготовления холодных напитков или для охлаждения жидкостей. Готовый лёд не подмораживается, а медленно тает благодаря термоизолированным стенкам. Из-за оригинальной технологии приготовления лёд получается в виде напёрстков. Толщина у них небольшая, поэтому лёд легко измельчается блендером. Напёрстки компактно помещаются в стакане, при этом хорошо пропуская жидкость, которую надо охладить. Охлаждение в приборе производится при помощи компрессора с экологически чистым хладагентом R600a по принципу обычного холодильника. Вам нужно просто залить чистую фильтрованную воду в резервуар и нажать кнопку. Остальное льдогенератор сделает сам! После попадания воды в лоток для льда под испарителем, на поверхности испарителя намерзает вода. Когда лёд готов, на него подаётся горячий пар. Он начинает таять и отваливаться от испарителя. Все упавшие кусочки льда отправляются в корзину. Благодаря оптическому датчику заполнения корзины, при её переполнении генерация льда автоматически прекращается. В случае, если лёд достали, льдогенератор запускает цикл заново, пока корзина не будет заполнена. В комплекте идёт совок для черпания льда. Кнопка справа позволяет выбрать мелкий или крупный размер ледяных напёрстков. Индикаторы на панели управления сигнализируют о необходимости добавления воды, о заполнении корзины, о запуске процесса автоматической очистки и о том, какой размер льда выбран. С помощью удобной ручки льдогенератор удобно переносить и брать с собой, если планируете душевную встречу с друзьями. Крышка у КТ-1831 прозрачная, поэтому вы можете наблюдать за процессом генерации льда. Корзина для льда съёмная. В комплекте идёт совок для удобного извлечения льда из корзины, а также фильтр для очистки воды, который устанавливается в резервуар. Остатки воды после окончания работы можно вылить через сливное отверстие на дне прибора.
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