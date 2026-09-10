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Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380123
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Описание товара Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar
Оригинальная конструкция и эффектное цветовое сочетание белого и черного цветов напольного электронного кулера Vatten L50WEAT обязательно обратят на себя внимание потребителей. Он предусматривает нижнее расположение бутыли с водой. Наверху располагаются входящие в комплект оригинальные чайники: один для заварки, другой для кипячения воды. Изделие выполнено в виде чайного столика. Кран для подачи воды расположен в его верхней части. Кулер Vatten L50WEAT оснащен дисплеем, куда выводятся параметры температуры жидкости. Конструкцией предусмотрен шкафчик для посуды. Производительность при нагреве воды до 100 градусов составляет 10.0 л/ч при мощности 1350 Вт. Для охлаждения до 15 градусов потребуется мощность 75 Вт, производительность при этом составит 0.6 л/ч. Предусмотрена сенсорная подача воды из крана. Бак для холодной воды изготовлен из пластика, полностью отвечающего требованиям качества и безопасности.
Оригинальная конструкция и эффектное цветовое сочетание белого и черного цветов напольного электронного кулера Vatten L50WEAT обязательно обратят на себя внимание потребителей. Он предусматривает нижнее расположение бутыли с водой. Наверху располагаются входящие в комплект оригинальные чайники: один для заварки, другой для кипячения воды. Изделие выполнено в виде чайного столика. Кран для подачи воды расположен в его верхней части. Кулер Vatten L50WEAT оснащен дисплеем, куда выводятся параметры температуры жидкости. Конструкцией предусмотрен шкафчик для посуды. Производительность при нагреве воды до 100 градусов составляет 10.0 л/ч при мощности 1350 Вт. Для охлаждения до 15 градусов потребуется мощность 75 Вт, производительность при этом составит 0.6 л/ч. Предусмотрена сенсорная подача воды из крана. Бак для холодной воды изготовлен из пластика, полностью отвечающего требованиям качества и безопасности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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