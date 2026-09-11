Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542632
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.29х0.29
Вес, кг.
11.89
Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный
Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный 454998 предназначен для подачи питьевой воды. Прост и безопасен в использовании, поэтому отличается практичностью. Благодаря прочному корпусу прослужит долгое время. Современный дизайн кулера впишется в любой интерьер.
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Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный 454998 предназначен для подачи питьевой воды. Прост и безопасен в использовании, поэтому отличается практичностью. Благодаря прочному корпусу прослужит долгое время. Современный дизайн кулера впишется в любой интерьер.
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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