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Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462583
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Кулер для воды HotFrost V115AE отличает высокая производительность. Устройство оснащено внутренним трубчатым термоэлементом и в течение часа нагревает до 87–90 °С не менее 5,5 л жидкости. Этого достаточно, чтобы одновременно обеспечить горячим чаем или кофе большое количество пользователей. Предельная температура охлаждения составляет 10–15 °С. Светодиодные индикаторы оповещают о включении/выключении модели, а также о режиме работы.Устройство напольного типа оптимально для установки в офисе, медицинских и других учреждениях. Зона раздачи воды представлена двумя кранами и специальным поддоном, где происходит накопление пролитой жидкости. Чтобы наполнить стакан или другую емкость, необходимо нажать на рычаг рукой или непосредственно посудой. В основание модели встроен шкаф, в котором удобно хранить большую бутыль. Корпус кулера для воды HotFrost V115AE изготовлен из прочных материалов, поэтому устойчив к значительным нагрузкам и износу.
Кулер для воды HotFrost V115AE отличает высокая производительность. Устройство оснащено внутренним трубчатым термоэлементом и в течение часа нагревает до 87–90 °С не менее 5,5 л жидкости. Этого достаточно, чтобы одновременно обеспечить горячим чаем или кофе большое количество пользователей. Предельная температура охлаждения составляет 10–15 °С. Светодиодные индикаторы оповещают о включении/выключении модели, а также о режиме работы.Устройство напольного типа оптимально для установки в офисе, медицинских и других учреждениях. Зона раздачи воды представлена двумя кранами и специальным поддоном, где происходит накопление пролитой жидкости. Чтобы наполнить стакан или другую емкость, необходимо нажать на рычаг рукой или непосредственно посудой. В основание модели встроен шкаф, в котором удобно хранить большую бутыль. Корпус кулера для воды HotFrost V115AE изготовлен из прочных материалов, поэтому устойчив к значительным нагрузкам и износу.
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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