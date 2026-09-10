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Кулер для воды HotFrost V115AE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для воды HotFrost V115AE

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Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 1
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 2
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 3
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 4
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 5
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 6
Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 1
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 2
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 3
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 4
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 5
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 6
  • Кулер для воды HotFrost V115AE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462583
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Характеристики

Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
75
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кулер для воды HotFrost V115AE

Кулер для воды HotFrost V115AE отличает высокая производительность. Устройство оснащено внутренним трубчатым термоэлементом и в течение часа нагревает до 87–90 °С не менее 5,5 л жидкости. Этого достаточно, чтобы одновременно обеспечить горячим чаем или кофе большое количество пользователей. Предельная температура охлаждения составляет 10–15 °С. Светодиодные индикаторы оповещают о включении/выключении модели, а также о режиме работы.Устройство напольного типа оптимально для установки в офисе, медицинских и других учреждениях. Зона раздачи воды представлена двумя кранами и специальным поддоном, где происходит накопление пролитой жидкости. Чтобы наполнить стакан или другую емкость, необходимо нажать на рычаг рукой или непосредственно посудой. В основание модели встроен шкаф, в котором удобно хранить большую бутыль. Корпус кулера для воды HotFrost V115AE изготовлен из прочных материалов, поэтому устойчив к значительным нагрузкам и износу.

Отзывы о товаре Кулер для воды HotFrost V115AE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
75
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для воды HotFrost V115AE отличает высокая производительность. Устройство оснащено внутренним трубчатым термоэлементом и в течение часа нагревает до 87–90 °С не менее 5,5 л жидкости. Этого достаточно, чтобы одновременно обеспечить горячим чаем или кофе большое количество пользователей. Предельная температура охлаждения составляет 10–15 °С. Светодиодные индикаторы оповещают о включении/выключении модели, а также о режиме работы.Устройство напольного типа оптимально для установки в офисе, медицинских и других учреждениях. Зона раздачи воды представлена двумя кранами и специальным поддоном, где происходит накопление пролитой жидкости. Чтобы наполнить стакан или другую емкость, необходимо нажать на рычаг рукой или непосредственно посудой. В основание модели встроен шкаф, в котором удобно хранить большую бутыль. Корпус кулера для воды HotFrost V115AE изготовлен из прочных материалов, поэтому устойчив к значительным нагрузкам и износу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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