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Льдогенератор Kitfort КТ-1819 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Льдогенератор Kitfort КТ-1819

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Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 1
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 2
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 3
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 4
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 5
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 6
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 7
Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Дополнительно
пальчиковая форма получени льда
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный, настольный
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 1
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 2
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 3
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 4
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 5
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 6
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 7
  • Льдогенератор Kitfort КТ-1819 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543564
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кулер
Дополнительно
пальчиковая форма получени льда
Мощность охлаждения, Вт
150
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный, настольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х33
Вес, кг.
11.7

Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1819

Ледогенератор Kitfort KT-1819 служит для приготовления охлаждающих напитков в домашних условиях. Конструкция включает основной резервуар, который необходимо наполнить водой. Инфракрасный датчик прекращает работу устройства при заполнении корзины готовым льдом. Kitfort KT-1819 оборудован кнопочной панелью управления для выбора размера льда и установка таймера. Параметры транслируются на функциональном дисплее. Набрать необходимое количество льда можно с помощью совка из комплекта. Подключение к сети осуществляется через 1.2-метровый кабель.

Отзывы о товаре Льдогенератор Kitfort КТ-1819




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кулер
Дополнительно
пальчиковая форма получени льда
Мощность охлаждения, Вт
150
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный, настольный
Страна производитель
Китай
Описание
Ледогенератор Kitfort KT-1819 служит для приготовления охлаждающих напитков в домашних условиях. Конструкция включает основной резервуар, который необходимо наполнить водой. Инфракрасный датчик прекращает работу устройства при заполнении корзины готовым льдом. Kitfort KT-1819 оборудован кнопочной панелью управления для выбора размера льда и установка таймера. Параметры транслируются на функциональном дисплее. Набрать необходимое количество льда можно с помощью совка из комплекта. Подключение к сети осуществляется через 1.2-метровый кабель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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