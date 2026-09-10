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Кулер для воды HotFrost V250CE Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для воды HotFrost V250CE Gold

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Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 1
Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 2
Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 3
Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 4
Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 5
Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 6
Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
золотой
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 1
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 2
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 3
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 4
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 5
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 6
  • Кулер для воды HotFrost V250CE Gold - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462586
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Характеристики

Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
75
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
золотой
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
9.4

Описание товара Кулер для воды HotFrost V250CE Gold

Напольный диспенсер HotFrost V250CE, ставший обладателем элегантной золотистой расцветки корпуса, станет отличным дополнением офиса или общественного заведения. Специальная система подачи воды полностью освободит ваши руки: от вас требуется поставить чашку на каплесборник под соответствующий кран и повернуть регулятор. После того, как кружка наполнится водой, вы поворачиваете регулятор в положение OFF, и подача воды прекращается. Шкафчик для различных принадлежностей, обладающий объемом 36 литров, позволит хранить стаканчики, ингредиенты для приготовления горячих напитков и прочие необходимые предметы. Диспенсер HotFrost V250CE с электронной системой охлаждения в режиме охлаждения действует с производительностью 0.6 л/ч, охлаждая воду до температуры 15 градусов. Для ее хранения имеется резервуар с объемом 0.6 л. Горячая вода нагревается до температуры 90 градусов и хранится в 1.2-литровом баке. Бутыль с водой скрыта от глаз пользователей за дверцей, что добавляет во внешний вид кулера эстетики.

Отзывы о товаре Кулер для воды HotFrost V250CE Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
420
Мощность охлаждения, Вт
75
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
золотой
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный диспенсер HotFrost V250CE, ставший обладателем элегантной золотистой расцветки корпуса, станет отличным дополнением офиса или общественного заведения. Специальная система подачи воды полностью освободит ваши руки: от вас требуется поставить чашку на каплесборник под соответствующий кран и повернуть регулятор. После того, как кружка наполнится водой, вы поворачиваете регулятор в положение OFF, и подача воды прекращается. Шкафчик для различных принадлежностей, обладающий объемом 36 литров, позволит хранить стаканчики, ингредиенты для приготовления горячих напитков и прочие необходимые предметы. Диспенсер HotFrost V250CE с электронной системой охлаждения в режиме охлаждения действует с производительностью 0.6 л/ч, охлаждая воду до температуры 15 градусов. Для ее хранения имеется резервуар с объемом 0.6 л. Горячая вода нагревается до температуры 90 градусов и хранится в 1.2-литровом баке. Бутыль с водой скрыта от глаз пользователей за дверцей, что добавляет во внешний вид кулера эстетики.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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