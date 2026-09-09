Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324943
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK
Кофеварка Vitek VT-1528 – стильный и производительный кухонный прибор, который используется для приготовления кофе. Объем рабочей емкости, составляющий 1250 мл, достаточен для приготовления 12 чашек кофе. Колба изготовлена из термостойкого стекла. Интересна шкала уровня воды, расположенная на корпусе кофеварки: она градуирована не в миллилитрах или литрах, а в чашках.
Кофеварка использует молотый кофе. Мощность прибора составляет 750 Вт. Есть функция приготовления эспрессо. Предусмотрена противокапельная система.
Кофеварка Vitek VT-1528 получает питание от бытовой электрической сети. Для включения и выключения прибора используется выключатель с контрольной лампой.
Пластиковый корпус кофеварки характеризуется невысокой массой: она равна 910 г. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 260x310x190 мм. В комплект поставки кофеварки входят нейлоновый фильтр, мерная ложка и инструкция по эксплуатации.
Кофеварка Vitek VT-1528 – стильный и производительный кухонный прибор, который используется для приготовления кофе. Объем рабочей емкости, составляющий 1250 мл, достаточен для приготовления 12 чашек кофе. Колба изготовлена из термостойкого стекла. Интересна шкала уровня воды, расположенная на корпусе кофеварки: она градуирована не в миллилитрах или литрах, а в чашках.
Кофеварка использует молотый кофе. Мощность прибора составляет 750 Вт. Есть функция приготовления эспрессо. Предусмотрена противокапельная система.
Кофеварка Vitek VT-1528 получает питание от бытовой электрической сети. Для включения и выключения прибора используется выключатель с контрольной лампой.
Пластиковый корпус кофеварки характеризуется невысокой массой: она равна 910 г. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 260x310x190 мм. В комплект поставки кофеварки входят нейлоновый фильтр, мерная ложка и инструкция по эксплуатации.
Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK