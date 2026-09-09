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Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK

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Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото 1
Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото 2
Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото 1
  • Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото 2
  • Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324943
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х17
Вес, кг.
2.03

Описание товара Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK

Кофеварка Vitek VT-1528 – стильный и производительный кухонный прибор, который используется для приготовления кофе. Объем рабочей емкости, составляющий 1250 мл, достаточен для приготовления 12 чашек кофе. Колба изготовлена из термостойкого стекла. Интересна шкала уровня воды, расположенная на корпусе кофеварки: она градуирована не в миллилитрах или литрах, а в чашках. Кофеварка использует молотый кофе. Мощность прибора составляет 750 Вт. Есть функция приготовления эспрессо. Предусмотрена противокапельная система. Кофеварка Vitek VT-1528 получает питание от бытовой электрической сети. Для включения и выключения прибора используется выключатель с контрольной лампой. Пластиковый корпус кофеварки характеризуется невысокой массой: она равна 910 г. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 260x310x190 мм. В комплект поставки кофеварки входят нейлоновый фильтр, мерная ложка и инструкция по эксплуатации.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Vitek VT-1528 BK




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Таймер
нет
Развернуть
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Vitek VT-1528 – стильный и производительный кухонный прибор, который используется для приготовления кофе. Объем рабочей емкости, составляющий 1250 мл, достаточен для приготовления 12 чашек кофе. Колба изготовлена из термостойкого стекла. Интересна шкала уровня воды, расположенная на корпусе кофеварки: она градуирована не в миллилитрах или литрах, а в чашках. Кофеварка использует молотый кофе. Мощность прибора составляет 750 Вт. Есть функция приготовления эспрессо. Предусмотрена противокапельная система. Кофеварка Vitek VT-1528 получает питание от бытовой электрической сети. Для включения и выключения прибора используется выключатель с контрольной лампой. Пластиковый корпус кофеварки характеризуется невысокой массой: она равна 910 г. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 260x310x190 мм. В комплект поставки кофеварки входят нейлоновый фильтр, мерная ложка и инструкция по эксплуатации.
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