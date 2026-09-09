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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Retro 230210000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Retro 230210000

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Смеситель для умывальника Redblu by Damixa Retro 230210000 - фото 1
Смеситель для умывальника Redblu by Damixa Retro 230210000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
125
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника Redblu by Damixa Retro 230210000 - фото 1
  • Смеситель для умывальника Redblu by Damixa Retro 230210000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
4 790 руб.  5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322178
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
19
Страна бренда
Дания
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
125
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Retro 230210000

Практичный и стильный. Впишется в любой интерьер. Материал корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный. Способ управления - двухзахватный



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Retro 230210000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
19
Страна бренда
Дания
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
125
Развернуть
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный и стильный. Впишется в любой интерьер. Материал корпуса - латунь. Способ монтажа - настольный. Способ управления - двухзахватный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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