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Картридж лазерный HP 117 W2071A голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный HP 117 W2071A голубой

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Картридж лазерный HP 117 W2071A голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179 fnw
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319515
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179 fnw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х8
Вес, г.
320

Описание товара Картридж лазерный HP 117 W2071A голубой

Тонер-картридж HP 117A W2071A голубой до 700 страниц. Совместим с устройством 150/MFP 178/179. Оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают надежную печать документов высокого качества, которые помогут привлечь внимание к вашему бизнесу. Специально созданные для вашего принтера HP, эти картриджи обеспечивают профессиональное качество печати и позволяют оптимизировать расходы.

Отзывы о товаре Картридж лазерный HP 117 W2071A голубой




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MFP 179 fnw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж HP 117A W2071A голубой до 700 страниц. Совместим с устройством 150/MFP 178/179. Оригинальные струйные картриджи HP обеспечивают надежную печать документов высокого качества, которые помогут привлечь внимание к вашему бизнесу. Специально созданные для вашего принтера HP, эти картриджи обеспечивают профессиональное качество печати и позволяют оптимизировать расходы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный HP 117 W2071A голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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