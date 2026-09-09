Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
щетка для чистки, насадки, масло для ухода
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.2 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315267
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
щетка для чистки, насадки, масло для ухода
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.2 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Размеры в упаковке, см
21х14х6
Вес, г.
400
Описание товара Тример Polaris PHC 0303RB черный/лайм
Подходит для стрижки бороды, усов, волос на теле. 3 в 1: бритье, подравнивание, четкий контур. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь. 3 сменных гребня: 1, 3, 5 мм. Минимальная длина стрижки 0,1 мм. 120 минут работы от аккумулятора. Возможность зарядки от USB. 1,5 часа для полного заряда. Li-ion батарея. Технология влагозащиты IPX5 WaterProof. Возможность бритья в душе. Сухое и влажное бритье. Сумочка для хранения. Щеточка для чистки. Масло для ухода.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
щетка для чистки, насадки, масло для ухода
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.2 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
120 мин
Подходит для стрижки бороды, усов, волос на теле. 3 в 1: бритье, подравнивание, четкий контур. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь. 3 сменных гребня: 1, 3, 5 мм. Минимальная длина стрижки 0,1 мм. 120 минут работы от аккумулятора. Возможность зарядки от USB. 1,5 часа для полного заряда. Li-ion батарея. Технология влагозащиты IPX5 WaterProof. Возможность бритья в душе. Сухое и влажное бритье. Сумочка для хранения. Щеточка для чистки. Масло для ухода.
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