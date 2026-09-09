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Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый

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Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый - фото 1
Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый - фото 2
Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый - фото 1
  • Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый - фото 2
  • Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 315256
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Количество элементов питания
1
Комплектация
комплект насадок (3, 6, 9, 12 мм), расческа, ножницы, масло, щетка, документация
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х7
Вес, г.
425

Описание товара Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый

Машинка для стрижки Starwind SBC1711 регулирует длину волос от 0,5 до 12 мм. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Встроенная технология позволяет снимать насадки одним щелчком, что облегчает уход за ними.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Количество элементов питания
1
Комплектация
комплект насадок (3, 6, 9, 12 мм), расческа, ножницы, масло, щетка, документация
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Развернуть
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Starwind SBC1711 регулирует длину волос от 0,5 до 12 мм. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Встроенная технология позволяет снимать насадки одним щелчком, что облегчает уход за ними.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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