Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315256
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Количество элементов питания
1
Комплектация
комплект насадок (3, 6, 9, 12 мм), расческа, ножницы, масло, щетка, документация
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х7
Вес, г.
425
Описание товара Машинка для стрижки Starwind SBC1711 черный/серебристый
Машинка для стрижки Starwind SBC1711 регулирует длину волос от 0,5 до 12 мм. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Встроенная технология позволяет снимать насадки одним щелчком, что облегчает уход за ними.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Вакуумное всасывание волос
нет
Влажная очистка
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Количество элементов питания
1
Комплектация
комплект насадок (3, 6, 9, 12 мм), расческа, ножницы, масло, щетка, документация
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
0.5 мм
Насадка для филировки
нет
Развернуть
Настройка длины стрижки
да
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
нет
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Способ регулировки длины
регулятором и сменой насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Машинка для стрижки Starwind SBC1711 регулирует длину волос от 0,5 до 12 мм. Лезвия выполнены из нержавеющей стали. Встроенная технология позволяет снимать насадки одним щелчком, что облегчает уход за ними.
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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