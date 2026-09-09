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Мышь Logitech G502 Hero купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G502 Hero

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Мышь Logitech G502 Hero - фото 1
Мышь Logitech G502 Hero - фото 2
Мышь Logitech G502 Hero - фото 3
Мышь Logitech G502 Hero - фото 4
Мышь Logitech G502 Hero - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
11
  • Мышь Logitech G502 Hero - фото 1
  • Мышь Logitech G502 Hero - фото 2
  • Мышь Logitech G502 Hero - фото 3
  • Мышь Logitech G502 Hero - фото 4
  • Мышь Logitech G502 Hero - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
3 360 руб.  4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301367
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
11
Габариты (ШxВxД), мм
75х40х132
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
250

Описание товара Мышь Logitech G502 Hero

Мышь G502 HERO оснащена усовершенствованным оптическим датчиком для максимальной скорости отслеживания, настраиваемой RGB-подсветкой и съемными утяжелителями. Кроме того, она поддерживает функции создания пользовательских игровых профилей и переключения чувствительности (от 100 до 16 000 точек на дюйм). Самый точный игровой датчик HERO, в котором используется технология нового поколения, был разработан «с нуля». Он обеспечивает максимальную частоту обработки кадров на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) и сохраняет нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения при уровне чувствительности от 100 до 16 000 точек на дюйм. С датчиком HERO легко достичь точности и согласованности отклика, столь необходимых для успеха в турнире. Настройте параметры чувствительности мыши при помощи ПО Logitech G HUB. Используйте ПО Logitech G HUB, чтобы назначить каждой из 11 кнопок часто выбираемые команды и макросы. Строить, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку. В памяти мыши можно сохранить Готовые игровые профили, хранящиеся во встроенной памяти мыши. Отрегулировав вес мыши, вы получите дополнительное преимущество в игре. В комплект поставки G502 HERO входят пять утяжелителей по 3,6 г, которые в различных комбинациях можно разместить спереди, сзади, слева, справа и по центру мыши. Поэкспериментируйте с выравниванием и балансом: их оптимальное соотношение — залог высокого игрового мастерства. Благодаря технологии нового поколения LIGHTSYNC подсветка RGB включается в ответ на определенные действия в игре, на экране или при некоторых звуках — это обеспечивает эффект полного погружения в игровую реальность, которого раньше невозможно было добиться с обычной RGB-подсветкой. Вы можете настроить цвет полноспектральной подсветки, выбрав наиболее подходящий из почти 16,8 млн оттенков, а также синхронизировать эффекты и анимацию с другими устройствами Logitech G. ПО Logitech G HUB обеспечивает простую и быструю настройку всех указанных параметров.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G502 Hero




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
11
Габариты (ШxВxД), мм
75х40х132
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь G502 HERO оснащена усовершенствованным оптическим датчиком для максимальной скорости отслеживания, настраиваемой RGB-подсветкой и съемными утяжелителями. Кроме того, она поддерживает функции создания пользовательских игровых профилей и переключения чувствительности (от 100 до 16 000 точек на дюйм). Самый точный игровой датчик HERO, в котором используется технология нового поколения, был разработан «с нуля». Он обеспечивает максимальную частоту обработки кадров на скорости более 10 м/с (400 дюйм/с) и сохраняет нулевые значения сглаживания, фильтрации и ускорения при уровне чувствительности от 100 до 16 000 точек на дюйм. С датчиком HERO легко достичь точности и согласованности отклика, столь необходимых для успеха в турнире. Настройте параметры чувствительности мыши при помощи ПО Logitech G HUB. Используйте ПО Logitech G HUB, чтобы назначить каждой из 11 кнопок часто выбираемые команды и макросы. Строить, пригибаться, уклоняясь от пуль, сражаться врукопашную и восстанавливаться после ранений стало проще простого — теперь для этого достаточно лишь нажать кнопку. В памяти мыши можно сохранить Готовые игровые профили, хранящиеся во встроенной памяти мыши. Отрегулировав вес мыши, вы получите дополнительное преимущество в игре. В комплект поставки G502 HERO входят пять утяжелителей по 3,6 г, которые в различных комбинациях можно разместить спереди, сзади, слева, справа и по центру мыши. Поэкспериментируйте с выравниванием и балансом: их оптимальное соотношение — залог высокого игрового мастерства. Благодаря технологии нового поколения LIGHTSYNC подсветка RGB включается в ответ на определенные действия в игре, на экране или при некоторых звуках — это обеспечивает эффект полного погружения в игровую реальность, которого раньше невозможно было добиться с обычной RGB-подсветкой. Вы можете настроить цвет полноспектральной подсветки, выбрав наиболее подходящий из почти 16,8 млн оттенков, а также синхронизировать эффекты и анимацию с другими устройствами Logitech G. ПО Logitech G HUB обеспечивает простую и быструю настройку всех указанных параметров.
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