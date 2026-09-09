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Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154

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Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 1
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 2
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 3
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 4
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 1
  • Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 2
  • Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 3
  • Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 4
  • Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293568
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Характеристики

Бренд
Profi Cook
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
38х31х22
Вес, кг.
4

Описание товара Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154

Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 предназначена для получения напитков из лимонов, апельсинов, грейпфрутов или лаймов. В комплекте есть два конуса для фруктов различного размера. Удобный рычаг обеспечивает оптимальное давление на цитрусовые. Благодаря плавному запуску исключено разбрызгивание жидкости и кусочков мякоти. От проливания сока после окончания обработки плодов защищает противокапельная система, что обеспечивает чистоту рабочего места. Двигатель мощностью 160 Вт способствует быстрому и качественному отжиму. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к механическому воздействию и коррозии. Элементы из пищевого пластика сохраняют первоначальный вид и форму даже после многократной эксплуатации. Съемная металлическая сетка исключает попадание мякоти в готовый напиток. Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 имеет прорезиненные ножки, что обеспечивает устойчивое положение устройства на поверхности кухонного стола. Благодаря разборной конструкции модель удобно мыть после использования.

Отзывы о товаре Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154




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Характеристики
Бренд
Profi Cook
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 предназначена для получения напитков из лимонов, апельсинов, грейпфрутов или лаймов. В комплекте есть два конуса для фруктов различного размера. Удобный рычаг обеспечивает оптимальное давление на цитрусовые. Благодаря плавному запуску исключено разбрызгивание жидкости и кусочков мякоти. От проливания сока после окончания обработки плодов защищает противокапельная система, что обеспечивает чистоту рабочего места. Двигатель мощностью 160 Вт способствует быстрому и качественному отжиму. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к механическому воздействию и коррозии. Элементы из пищевого пластика сохраняют первоначальный вид и форму даже после многократной эксплуатации. Съемная металлическая сетка исключает попадание мякоти в готовый напиток. Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 имеет прорезиненные ножки, что обеспечивает устойчивое положение устройства на поверхности кухонного стола. Благодаря разборной конструкции модель удобно мыть после использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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