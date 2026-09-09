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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293568
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Описание товара Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 предназначена для получения напитков из лимонов, апельсинов, грейпфрутов или лаймов. В комплекте есть два конуса для фруктов различного размера. Удобный рычаг обеспечивает оптимальное давление на цитрусовые. Благодаря плавному запуску исключено разбрызгивание жидкости и кусочков мякоти. От проливания сока после окончания обработки плодов защищает противокапельная система, что обеспечивает чистоту рабочего места. Двигатель мощностью 160 Вт способствует быстрому и качественному отжиму. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к механическому воздействию и коррозии. Элементы из пищевого пластика сохраняют первоначальный вид и форму даже после многократной эксплуатации. Съемная металлическая сетка исключает попадание мякоти в готовый напиток. Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 имеет прорезиненные ножки, что обеспечивает устойчивое положение устройства на поверхности кухонного стола. Благодаря разборной конструкции модель удобно мыть после использования.
Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 предназначена для получения напитков из лимонов, апельсинов, грейпфрутов или лаймов. В комплекте есть два конуса для фруктов различного размера. Удобный рычаг обеспечивает оптимальное давление на цитрусовые. Благодаря плавному запуску исключено разбрызгивание жидкости и кусочков мякоти. От проливания сока после окончания обработки плодов защищает противокапельная система, что обеспечивает чистоту рабочего места. Двигатель мощностью 160 Вт способствует быстрому и качественному отжиму. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали, устойчив к механическому воздействию и коррозии. Элементы из пищевого пластика сохраняют первоначальный вид и форму даже после многократной эксплуатации. Съемная металлическая сетка исключает попадание мякоти в готовый напиток. Соковыжималка Profi Cook PC-ZP 1154 имеет прорезиненные ножки, что обеспечивает устойчивое положение устройства на поверхности кухонного стола. Благодаря разборной конструкции модель удобно мыть после использования.
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