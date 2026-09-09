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Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A)

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Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293498
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
650

Описание товара Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A)

Exos E — самые мощные и безопасные жесткие диски, которые помогут использовать все возможности систем хранения данных корпоративного класса. Они поддерживают круглосуточную работу, а также предусматривают расширенные возможности для повышения производительности, надежности, безопасности системы и управления хранением данных. Жесткие диски серии Exos E — это поколение революционных накопителей, созданное специально для стабильной работы при рабочих нагрузках корпоративного уровня.

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Exos E — самые мощные и безопасные жесткие диски, которые помогут использовать все возможности систем хранения данных корпоративного класса. Они поддерживают круглосуточную работу, а также предусматривают расширенные возможности для повышения производительности, надежности, безопасности системы и управления хранением данных. Жесткие диски серии Exos E — это поколение революционных накопителей, созданное специально для стабильной работы при рабочих нагрузках корпоративного уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate 1Tb (ST1000NM001A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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