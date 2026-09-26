МФУ HP Laser MFP 135a
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292984
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Цветность печати
черно-белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10.16
Описание товара МФУ HP Laser MFP 135a
Производительное лазерное МФУ по доступной цене. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем.
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Цветность печати
черно-белый
Страна производитель
Китай
Производительное лазерное МФУ по доступной цене. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем.
МФУ HP Laser MFP 135a - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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