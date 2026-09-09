Миксер Vitek VT-1426 W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Миксер Vitek VT-1426 W
Удобный миксер Vitek VT-1426 поможет вам в приготовлении любых блюд. С ним вы сможете создавать домашние соусы, взбивать сливки, делать пышный омлет, а также готовить тесто для аппетитной выпечки. Шесть режимов вращения насадок позволяют настроить прибор под любой уровень вязкости смеси, тем самым сохранив кухню в чистоте. Большая кнопка отсоединения насадок позволит работать с миксером даже влажными руками. Обороты двигателя регулируются с помощью компактного переключателя. Также предусмотрен турбо режим. При активации кнопки скорость будет максимальной. В комплекте с прибором идут 2 комплекта венчиков для взбивания жидкостей и крюки, с помощью которых замешивают тесто.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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