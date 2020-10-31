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Пылесос Arnica Hydra Rain

Артикул: 29252
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  • Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 5
  • Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 6
  • Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 7
  • Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 8
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 1
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 2
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 3
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 4
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 5
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 6
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 7
Пылесос Arnica Hydra Rain - фото 8
13 990 руб. 
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+ 296 КэтКоинов
Артикул: 29252
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Моющие пылесосы ARNICA
filter_noneТовар входит в коллекцию Моющие пылесосы ARNICA
БрендARNICA
Тип товараПылесосы
Основной цветзеленый
Дополнительный цветчерный
Тип уборкивлажная/сухая
Тип пылесборникааквафильтр
Емкость пылесборника2 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт2400
Мощность всасывания, Вт350
Труба всасываниясоставная
Комплектацияфильтр тонкой очистки
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг7.2
Размеры (ВxШxГ), см36х36х56.5
Cухая и влажная уборка, с аквафильтром, без мешка для сбора пыли, работа от сети, мощность всасывания 300 Вт, потребляемая мощность 2400 Вт


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Пылесос Arnica Hydra Rain - данный товар вы можете купить по цене по цене 13990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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