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Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic

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Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 1
Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 2
Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 3
Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 4
Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 5
Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Комплектация
документация, набор насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
аквафильтр
  • Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 1
  • Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 2
  • Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 3
  • Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 4
  • Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 5
  • Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287554
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый
Прочее
автосматывание шнура
Серия
Serie | 4
Комплектация
документация, набор насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
аквафильтр
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки, функция сбора жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х40
Вес, кг.
5.9

Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic

Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2000 Вт от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен матрасной насадкой для более эффективной уборки.

Отзывы о товаре Моющий пылесос Bosch BWD420HYG Serie 4 ProHygienic




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Дополнительный цвет
белый
Прочее
автосматывание шнура
Серия
Serie | 4
Комплектация
документация, набор насадок
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
аквафильтр
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки, функция сбора жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура
9
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2000 Вт от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен матрасной насадкой для более эффективной уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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