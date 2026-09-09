Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-4-ZOOM LED (21148)

Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном (встроенном) освещении в отраженном и проходящем свете. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-4-ZOOM LED идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а также для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. Высокий штатив микроскопа позволяет работать с насадкой 0,5х. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Но оно может быть увеличено до 177 мм с помощью дополнительной насадки на объектив, изменяющей и общее увеличение микроскопа. Отличительная особенность этого микроскопа - кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Так же у данной модели большой диапазон изменения увеличения панкратического объектива. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром. Расстояние от штатива до оптической оси - 115 мм. Максимальная высота исследуемого объекта без насадки 0,5х - 240 мм. Максимальная высота исследуемого объекта с насадкой 0,5х - 175 мм.