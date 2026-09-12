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Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей, монитор ПК
Подсветка
светодиодная
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  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 14
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  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 18
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 19
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7&quot; - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699113
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Особенности
слот карты памяти SD
Тип насадки
цифровой дисплей, монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
116х125
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х22
Вес, кг.
4.3

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7"

Цифровой микроскоп Levenhuk D450L – это незаменимый инструмент для проведения академических, биологических исследований, медицинских анализов и экологических тестов, который оценят специалисты из всех сфер науки. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат, благодаря чему он отлично подходит для изучения органических клеток, бактерий, различных микроорганизмов, микроводорослей, простейших. Метод наблюдения – по светлому полю в проходящем свете, также есть возможность применения масляной иммерсии (флакон со специальным маслом входит в комплект поставки). Микроскоп Levenhuk D450L не имеет классической визуальной насадки – вместо нее он оснащен ярким LCD-экраном с диагональю 7 дюймов. Такое устройство позволяет проводить длительные исследования образцов с максимальным комфортом для шеи и глаз как в индивидуальной, так и в коллективной работе. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива – 4, 10, 40, 100 крат, формирующих чистое изображение, лишенное искажений, аберраций и виньеток вне зависимости от условий наблюдения. Объектив 100х подходит для масляной иммерсии, и также, как и объектив 40х, оснащен защитной пружинящей оправой. Нижняя часть микроскопа состоит из светодиодной подсветки с коллектором и функцией настройки яркости, предметного столика, конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем для фильтра. Для фокусировки прибора с обеих сторон корпуса коаксиально расположены рукоятки грубой и точной настройки. Levenhuk D450L питается от сети 100–240 В через адаптер переменного тока или от 3 батареек типа АА (в комплект не входят) – в зависимости от желания пользователя сделать микроскоп портативным устройством.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk D450L LCD 7"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40x-1000x
ТНВЭД
9011800000
Особенности
слот карты памяти SD
Тип насадки
цифровой дисплей, монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
116х125
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой микроскоп Levenhuk D450L – это незаменимый инструмент для проведения академических, биологических исследований, медицинских анализов и экологических тестов, который оценят специалисты из всех сфер науки. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат, благодаря чему он отлично подходит для изучения органических клеток, бактерий, различных микроорганизмов, микроводорослей, простейших. Метод наблюдения – по светлому полю в проходящем свете, также есть возможность применения масляной иммерсии (флакон со специальным маслом входит в комплект поставки). Микроскоп Levenhuk D450L не имеет классической визуальной насадки – вместо нее он оснащен ярким LCD-экраном с диагональю 7 дюймов. Такое устройство позволяет проводить длительные исследования образцов с максимальным комфортом для шеи и глаз как в индивидуальной, так и в коллективной работе. В револьверном устройстве микроскопа установлены 4 ахроматических объектива – 4, 10, 40, 100 крат, формирующих чистое изображение, лишенное искажений, аберраций и виньеток вне зависимости от условий наблюдения. Объектив 100х подходит для масляной иммерсии, и также, как и объектив 40х, оснащен защитной пружинящей оправой. Нижняя часть микроскопа состоит из светодиодной подсветки с коллектором и функцией настройки яркости, предметного столика, конденсора Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем для фильтра. Для фокусировки прибора с обеих сторон корпуса коаксиально расположены рукоятки грубой и точной настройки. Levenhuk D450L питается от сети 100–240 В через адаптер переменного тока или от 3 батареек типа АА (в комплект не входят) – в зависимости от желания пользователя сделать микроскоп портативным устройством.
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Доставка
Отзывы


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