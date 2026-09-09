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Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED

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Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 1
Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 2
Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 3
Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264054
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
47х35х32
Вес, кг.
6

Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED

Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-3-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном (встроенном) освещении в отраженном и проходящем свете. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-3-ZOOM LED идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Отличительная особенность этого микроскопа - кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Так же у данной модели большой диапазон изменения увеличения панкратического объектива. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром.

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед МС-3-ZOOM LED




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД МС-3-ZOOM LED предназначен для наблюдения как объемных, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных высокоточных работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном (встроенном) освещении в отраженном и проходящем свете. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-3-ZOOM LED идеален для биологических исследований, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а так же для выполнения радиомонтажных работ, требующих большого рабочего расстояния. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 113 мм. Отличительная особенность этого микроскопа - кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости, который дает холодное бестеневое освещение. Так же у данной модели большой диапазон изменения увеличения панкратического объектива. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм - 30 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром.
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