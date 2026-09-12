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Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED

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Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 1
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 2
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 3
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 4
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 5
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 6
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 7
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 8
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 9
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 10
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 11
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 12
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 13
Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 4
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 5
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 6
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 7
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 8
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 9
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 10
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 11
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 12
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 13
  • Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666676
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Размеры в упаковке, см
52х37х30
Вес, кг.
6.2

Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED

Стереоскопический бинокулярный микроскоп Микромед MC-6-ZOOM LED предназначен для исследования объемных и плоских объектов, в том числе выполнения разнообразных тонких работ препарирования в биологии, изучения образцов металлов и миниралов

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед MC-6-ZOOM LED




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Описание
Стереоскопический бинокулярный микроскоп Микромед MC-6-ZOOM LED предназначен для исследования объемных и плоских объектов, в том числе выполнения разнообразных тонких работ препарирования в биологии, изучения образцов металлов и миниралов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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