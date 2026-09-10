Top.Mail.Ru
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 2
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 3
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 6
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 7
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 8
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 9
Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 7
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 8
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 9
  • Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391518
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
47х46х28
Вес, кг.
8.8

Описание товара Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)

Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)

Видеообзор Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание

Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)

Видеообзор Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп биологический Микромед 2 (3-20 inf.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...