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Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный

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Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221232
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
5.1

Описание товара Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный

Монокулярный биологический микроскоп в металлическом корпусе, предназначенный для изучения прозрачных препаратов в проходящем свете. Этот микроскоп подойдет для учебы и хобби, поможет в проведении медицинских и клинических исследований, найдет свое применение в бактериоскопии и цитоскопии.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 700M, монокулярный

20.07.2021
Сергей

Достоинства:
Покупал в декабре 2020 в подарок дочке на 6-летие. Цена оказалась самой низкой на рынке, доставку также сделали вовремя. Степень увеличения очень хорошая для непрофессионалов. В деревне рассматривали растения и насекомых, очень понравилось и дочке и взрослым :)

Недостатки:
Нельзя рассматривать толстые предметы, т.к. работает на просвет. Такова особенность микроскопов данного типа.

Комментарий:
Не забудьте купить также стекла к микроскопу.



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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-2000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
140х130 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Монокулярный биологический микроскоп в металлическом корпусе, предназначенный для изучения прозрачных препаратов в проходящем свете. Этот микроскоп подойдет для учебы и хобби, поможет в проведении медицинских и клинических исследований, найдет свое применение в бактериоскопии и цитоскопии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
20.07.2021
Сергей

Достоинства:
Покупал в декабре 2020 в подарок дочке на 6-летие. Цена оказалась самой низкой на рынке, доставку также сделали вовремя. Степень увеличения очень хорошая для непрофессионалов. В деревне рассматривали растения и насекомых, очень понравилось и дочке и взрослым :)

Недостатки:
Нельзя рассматривать толстые предметы, т.к. работает на просвет. Такова особенность микроскопов данного типа.

Комментарий:
Не забудьте купить также стекла к микроскопу.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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