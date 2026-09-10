Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп биологический Микромед 2 (вар. 2 LED М)
Бинокулярный микроскоп Микромед 2 (вар. 2 LED М) предназначен для исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, поляризации и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Применяется при диагностических исследованиях в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в один из тубусов визуальной насадки при помощи переходника 23, 2-30 мм. Микроскоп рассчитан на длину тубуса 160 мм, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
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