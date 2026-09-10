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Микроскоп Микромед МЕТ С купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Микромед МЕТ С

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Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 1
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 2
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 3
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 4
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 5
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 6
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 7
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 8
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 9
Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 1
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 2
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 3
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 4
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 5
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 6
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 7
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 8
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 9
  • Микроскоп Микромед МЕТ С - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 433526
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
54х39х23
Вес, кг.
8.5

Описание товара Микроскоп Микромед МЕТ С

Микроскоп Микромед МЕТ С предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле. Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Двукоординатный предметный столик обеспечивает плавное перемещение препарата по двум осям. Микроскоп Микромед МЕТ С рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп может применяться в металлографических лабораториях предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается на третий вертикальный выход визуальной насадки

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед МЕТ С




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп Микромед МЕТ С предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле. Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Двукоординатный предметный столик обеспечивает плавное перемещение препарата по двум осям. Микроскоп Микромед МЕТ С рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп может применяться в металлографических лабораториях предприятий металлургической, микроэлектронной, машиностроительной промышленности. Микроскоп позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается на третий вертикальный выход визуальной насадки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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