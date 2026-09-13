Промышленный микроскоп Микромед П
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Характеристики
Описание товара Промышленный микроскоп Микромед П
Промышленный микроскоп Микромед П предназначен для работы в условиях производства. Благодаря большому рабочему расстоянию глубине резкости микроскоп применяется для монтажных операций и контроля качества печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов и деталей приборов. Микроскоп находит широкое применение при ювелирных и мелких ремонтных работах. Микроскоп поставляется с уже установленным программным обеспечением и не требует специальных настроек. Рукоятки регулировки увеличения оснащены механизмом click-stop с положениями 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 и 4.5. Фокусировочный механизм позволяет перемещать оптическую головку в пределах от 0 до 218 мм, что позволяет исследовать крупные образцы, например детали и узлы механизмов. В оптическую головку интегрирован 5 Мр CMOS сенсор Sony формата 1/2.8 дюйма. Это позволяет исследовать на мониторе и записывать резкие изображения и видео 1920?1080 с частотой 60 к/с при общем увеличении микроскопа от 17х до 110х. Данные могут быть переданы по кабелю HDMI на внешнее устройство для просмотра и записи или могут быть записаны непосредственно с микроскопа на карту micro-CD. Жидкокристаллический монитор с технологией IPS имеет формат 11.6” и разрешение 1920х1080. Монитор обеспечивает возможность наблюдать отчётливое изображение без затемнения под большими углами, что позволяет принимать участие в исследованиях нескольким исследователям.
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