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Промышленный микроскоп Микромед П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Промышленный микроскоп Микромед П

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Промышленный микроскоп Микромед П - фото 3
Промышленный микроскоп Микромед П - фото 4
Промышленный микроскоп Микромед П - фото 5
Промышленный микроскоп Микромед П - фото 6
Промышленный микроскоп Микромед П - фото 7
Промышленный микроскоп Микромед П - фото 8
Промышленный микроскоп Микромед П - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
цифровой
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 1
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 2
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 3
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 4
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 5
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 6
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 7
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 8
  • Промышленный микроскоп Микромед П - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722347
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип микроскопа
цифровой
ТНВЭД
9011800000
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х5
Вес, г.
600

Описание товара Промышленный микроскоп Микромед П

Промышленный микроскоп Микромед П предназначен для работы в условиях производства. Благодаря большому рабочему расстоянию глубине резкости микроскоп применяется для монтажных операций и контроля качества печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов и деталей приборов. Микроскоп находит широкое применение при ювелирных и мелких ремонтных работах. Микроскоп поставляется с уже установленным программным обеспечением и не требует специальных настроек. Рукоятки регулировки увеличения оснащены механизмом click-stop с положениями 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 и 4.5. Фокусировочный механизм позволяет перемещать оптическую головку в пределах от 0 до 218 мм, что позволяет исследовать крупные образцы, например детали и узлы механизмов. В оптическую головку интегрирован 5 Мр CMOS сенсор Sony формата 1/2.8 дюйма. Это позволяет исследовать на мониторе и записывать резкие изображения и видео 1920?1080 с частотой 60 к/с при общем увеличении микроскопа от 17х до 110х. Данные могут быть переданы по кабелю HDMI на внешнее устройство для просмотра и записи или могут быть записаны непосредственно с микроскопа на карту micro-CD. Жидкокристаллический монитор с технологией IPS имеет формат 11.6” и разрешение 1920х1080. Монитор обеспечивает возможность наблюдать отчётливое изображение без затемнения под большими углами, что позволяет принимать участие в исследованиях нескольким исследователям.

Отзывы о товаре Промышленный микроскоп Микромед П




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип микроскопа
цифровой
ТНВЭД
9011800000
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Китай
Описание
Промышленный микроскоп Микромед П предназначен для работы в условиях производства. Благодаря большому рабочему расстоянию глубине резкости микроскоп применяется для монтажных операций и контроля качества печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов и деталей приборов. Микроскоп находит широкое применение при ювелирных и мелких ремонтных работах. Микроскоп поставляется с уже установленным программным обеспечением и не требует специальных настроек. Рукоятки регулировки увеличения оснащены механизмом click-stop с положениями 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 и 4.5. Фокусировочный механизм позволяет перемещать оптическую головку в пределах от 0 до 218 мм, что позволяет исследовать крупные образцы, например детали и узлы механизмов. В оптическую головку интегрирован 5 Мр CMOS сенсор Sony формата 1/2.8 дюйма. Это позволяет исследовать на мониторе и записывать резкие изображения и видео 1920?1080 с частотой 60 к/с при общем увеличении микроскопа от 17х до 110х. Данные могут быть переданы по кабелю HDMI на внешнее устройство для просмотра и записи или могут быть записаны непосредственно с микроскопа на карту micro-CD. Жидкокристаллический монитор с технологией IPS имеет формат 11.6” и разрешение 1920х1080. Монитор обеспечивает возможность наблюдать отчётливое изображение без затемнения под большими углами, что позволяет принимать участие в исследованиях нескольким исследователям.
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Отзывы


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