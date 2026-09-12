Микроскоп стерео Микромед MC-2-ZOOM Jeweler BE
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666674
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х40х20
Вес, кг.
6
Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-2-ZOOM Jeweler BE
Микроскоп стереоскопический МС-2-ZOOM Jeweler BE дает прямое, неперевернутое изображение объемных объектов, построен по схеме Грену. С его помощью можно вести наблюдение объектов в отраженном и проходящем свете, использование люминесцентной подсветки позволяет лучше наблюдать и изучать включения в прозрачных образцах природных минералов.
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Микроскоп стереоскопический МС-2-ZOOM Jeweler BE дает прямое, неперевернутое изображение объемных объектов, построен по схеме Грену. С его помощью можно вести наблюдение объектов в отраженном и проходящем свете, использование люминесцентной подсветки позволяет лучше наблюдать и изучать включения в прозрачных образцах природных минералов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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