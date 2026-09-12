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Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM

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Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 1
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 2
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 3
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 4
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 5
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 6
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 7
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 8
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 9
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 10
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 11
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 12
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 13
Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 4
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 5
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 6
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 7
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 8
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 9
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 10
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 11
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 12
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 13
  • Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666677
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
51х37х17
Вес, кг.
6.5

Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM

Большое рабочее расстояние микроскопа позволяет исследовать не только плоские, но и крупные объемные объекты. Благодаря наблюдаемому неперевернутому изображению и возможности наблюдений как в отраженном, так и в проходящем свете микроскоп с успехом используется для проведения разнообразных точных работ, таких как препарирования в биологии и выполнение тонких технологических операций в промышленности. Он широко применятся в медико-биологических лабораториях, промышленности, материаловедении, биотехнологии, фармацевтике, сельском хозяйстве, криминалистике. Микроскоп используется при реставрационных работах, на производстве и в учебном процессе.

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Большое рабочее расстояние микроскопа позволяет исследовать не только плоские, но и крупные объемные объекты. Благодаря наблюдаемому неперевернутому изображению и возможности наблюдений как в отраженном, так и в проходящем свете микроскоп с успехом используется для проведения разнообразных точных работ, таких как препарирования в биологии и выполнение тонких технологических операций в промышленности. Он широко применятся в медико-биологических лабораториях, промышленности, материаловедении, биотехнологии, фармацевтике, сельском хозяйстве, криминалистике. Микроскоп используется при реставрационных работах, на производстве и в учебном процессе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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