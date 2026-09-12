Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM
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Характеристики
Описание товара Микроскоп стерео Микромед MC-7-ZOOM
Большое рабочее расстояние микроскопа позволяет исследовать не только плоские, но и крупные объемные объекты. Благодаря наблюдаемому неперевернутому изображению и возможности наблюдений как в отраженном, так и в проходящем свете микроскоп с успехом используется для проведения разнообразных точных работ, таких как препарирования в биологии и выполнение тонких технологических операций в промышленности. Он широко применятся в медико-биологических лабораториях, промышленности, материаловедении, биотехнологии, фармацевтике, сельском хозяйстве, криминалистике. Микроскоп используется при реставрационных работах, на производстве и в учебном процессе.
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