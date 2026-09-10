Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)
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Характеристики
Описание товара Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)
Тринокулярный микроскоп Микромед 3 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, фазового контраста и в поляризованном свете в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп используется в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Рекомендован для диагностических исследований в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. Конструкция визуальной насадки микроскопа обеспечивает возможность вывода изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Это позволяет одновременно наблюдать изображение через окуляры микроскопа и на экране ПК. Микроскоп рассчитан на длину тубуса бесконечность, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
Отличительные особенности:
- Универсальность модели заключается в двух источниках света – галогеновая лампа и светодиод. Пользователь может сам менять источники света без вызова инженера, без переворачивания или наклона штатива. Оба источника света идут в комплекте микроскопа.
- Улучшенные объективы планахроматы на бесконечность – никаких полу-планахроматов.
- Увеличена апертура объектива 4х.
- Конденсор Аббе имеет слот для установки слайдера темного поля и фазового контраста.
- Новый механизм фокусировки обеспечивает более точную настройку, что особо важно при работе с объективами большого увеличения. Рукоятка тонкой фокусировки имеет шкалу с ценой деления 1 мкм. Перемещение столика при повороте рукоятки тонкой фокусировки на 360° – 0,1 мм.
- Современный дизайн. Эргономичный устойчивый штатив. Удобная ручка для переноски микроскопа. Конструкция штатива позволяет установку люминесцентной насадки или другого осветителя отраженного света.
- Можно заказать микроскоп со столиком под левую руку. Сам пользователь не сможет переставить рукоятку. Но это можно сделать заранее на производстве по специальному заказу.
- Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя.
- Реализована возможность работы с устройством простой поляризации. Поляризатор устанавливается на коллектор, а анализатор в гнездо на штативе под визуальной насадкой.
Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)
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Отличительные особенности:
- Универсальность модели заключается в двух источниках света – галогеновая лампа и светодиод. Пользователь может сам менять источники света без вызова инженера, без переворачивания или наклона штатива. Оба источника света идут в комплекте микроскопа.
- Улучшенные объективы планахроматы на бесконечность – никаких полу-планахроматов.
- Увеличена апертура объектива 4х.
- Конденсор Аббе имеет слот для установки слайдера темного поля и фазового контраста.
- Новый механизм фокусировки обеспечивает более точную настройку, что особо важно при работе с объективами большого увеличения. Рукоятка тонкой фокусировки имеет шкалу с ценой деления 1 мкм. Перемещение столика при повороте рукоятки тонкой фокусировки на 360° – 0,1 мм.
- Современный дизайн. Эргономичный устойчивый штатив. Удобная ручка для переноски микроскопа. Конструкция штатива позволяет установку люминесцентной насадки или другого осветителя отраженного света.
- Можно заказать микроскоп со столиком под левую руку. Сам пользователь не сможет переставить рукоятку. Но это можно сделать заранее на производстве по специальному заказу.
- Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя.
- Реализована возможность работы с устройством простой поляризации. Поляризатор устанавливается на коллектор, а анализатор в гнездо на штативе под визуальной насадкой.
Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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