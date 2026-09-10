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Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)

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Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 2
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 3
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 6
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 7
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 8
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 9
Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 7
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 8
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 9
  • Микроскоп биологический Микромед 3 (U3) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391513
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
49х49х32
Вес, кг.
12.6

Описание товара Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)

Тринокулярный микроскоп Микромед 3 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, фазового контраста и в поляризованном свете в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп используется в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Рекомендован для диагностических исследований в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. Конструкция визуальной насадки микроскопа обеспечивает возможность вывода изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Это позволяет одновременно наблюдать изображение через окуляры микроскопа и на экране ПК. Микроскоп рассчитан на длину тубуса бесконечность, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
Отличительные особенности:

  1. Универсальность модели заключается в двух источниках света – галогеновая лампа и светодиод. Пользователь может сам менять источники света без вызова инженера, без переворачивания или наклона штатива. Оба источника света идут в комплекте микроскопа.
  2. Улучшенные объективы планахроматы на бесконечность – никаких полу-планахроматов.
  3. Увеличена апертура объектива 4х.
  4. Конденсор Аббе имеет слот для установки слайдера темного поля и фазового контраста.
  5. Новый механизм фокусировки обеспечивает более точную настройку, что особо важно при работе с объективами большого увеличения. Рукоятка тонкой фокусировки имеет шкалу с ценой деления 1 мкм. Перемещение столика при повороте рукоятки тонкой фокусировки на 360° – 0,1 мм.
  6. Современный дизайн. Эргономичный устойчивый штатив. Удобная ручка для переноски микроскопа. Конструкция штатива позволяет установку люминесцентной насадки или другого осветителя отраженного света.
  7. Можно заказать микроскоп со столиком под левую руку. Сам пользователь не сможет переставить рукоятку. Но это можно сделать заранее на производстве по специальному заказу.
  8. Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя.
  9. Реализована возможность работы с устройством простой поляризации. Поляризатор устанавливается на коллектор, а анализатор в гнездо на штативе под визуальной насадкой.

Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)

Видеообзор Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Тринокулярный микроскоп Микромед 3 предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля, фазового контраста и в поляризованном свете в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп используется в различных областях медицины, в биологии, ботанике, химии и других областях науки. Рекомендован для диагностических исследований в клиниках и больницах, а также для учебных целей в высших учебных заведениях. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов. Конструкция визуальной насадки микроскопа обеспечивает возможность вывода изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (в комплект не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Это позволяет одновременно наблюдать изображение через окуляры микроскопа и на экране ПК. Микроскоп рассчитан на длину тубуса бесконечность, объективы стандарта DIN, парфокальная высота объективов 45 мм.
Отличительные особенности:
  1. Универсальность модели заключается в двух источниках света – галогеновая лампа и светодиод. Пользователь может сам менять источники света без вызова инженера, без переворачивания или наклона штатива. Оба источника света идут в комплекте микроскопа.
  2. Улучшенные объективы планахроматы на бесконечность – никаких полу-планахроматов.
  3. Увеличена апертура объектива 4х.
  4. Конденсор Аббе имеет слот для установки слайдера темного поля и фазового контраста.
  5. Новый механизм фокусировки обеспечивает более точную настройку, что особо важно при работе с объективами большого увеличения. Рукоятка тонкой фокусировки имеет шкалу с ценой деления 1 мкм. Перемещение столика при повороте рукоятки тонкой фокусировки на 360° – 0,1 мм.
  6. Современный дизайн. Эргономичный устойчивый штатив. Удобная ручка для переноски микроскопа. Конструкция штатива позволяет установку люминесцентной насадки или другого осветителя отраженного света.
  7. Можно заказать микроскоп со столиком под левую руку. Сам пользователь не сможет переставить рукоятку. Но это можно сделать заранее на производстве по специальному заказу.
  8. Светофильтры устанавливаются не в откидную оправу конденсора, а на коллектор, что упрощает работу пользователя.
  9. Реализована возможность работы с устройством простой поляризации. Поляризатор устанавливается на коллектор, а анализатор в гнездо на штативе под визуальной насадкой.

Видеообзор на Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)

Видеообзор Микроскоп биологический Микромед 3 (U3)
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Отзывы


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