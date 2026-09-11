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Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой

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Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 1
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 2
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 3
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 4
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 5
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 6
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 7
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 8
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 9
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 10
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 11
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 12
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 13
Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 1
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 2
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 3
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 4
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 5
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 6
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 7
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 8
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 9
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 10
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 11
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 12
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 13
  • Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511887
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Особенности
учебный / лабораторный / медицинский
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
105х95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х17
Вес, кг.
2.76

Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой

С микроскопом Discovery Atto Polar можно проводить микроисследования разного уровня сложности: самые простые в рамках научного хобби, более продвинутые согласно учебной программе колледжа и даже профессиональные лабораторные. Микроскоп обладает качественной оптикой, прост в освоении и комплектуется познавательной книгой о микромире, с которой проще сделать первые шаги в науку. Монокулярную насадку можно разворачивать на 360°, что делает наблюдения в группе более удобными. Достаточно повернуть насадку, чтобы показать образец другому исследователю. Также у насадки есть небольшой наклон в 45°. Такое ее положение позволяет долго изучать образцы, не испытывая сильной усталости. Широкопольный окуляр дополнен указателем, объективы ахроматические, причем 40-кратный и 100-кратный имеют пружинящие оправы передней линзы. Объектив 100х поддерживает работу с иммерсионным маслом. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат. Доступна грубая и точная настройка резкости. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят не только два светодиода (верхний и нижний), но и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Конденсор позволяет более точно настраивать освещение рабочей области. Подсветка работает от сети или батареек (батарейки включены в комплектацию). Яркость подсветки можно регулировать. Книга знаний «Невидимый мир» – приятное дополнение к этому микроскопу, так как позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира. Это познавательное пособие, рассказывающее о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга написана «живым» языком, красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Discovery Atto Polar с книгой




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Особенности
учебный / лабораторный / медицинский
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
105х95 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
С микроскопом Discovery Atto Polar можно проводить микроисследования разного уровня сложности: самые простые в рамках научного хобби, более продвинутые согласно учебной программе колледжа и даже профессиональные лабораторные. Микроскоп обладает качественной оптикой, прост в освоении и комплектуется познавательной книгой о микромире, с которой проще сделать первые шаги в науку. Монокулярную насадку можно разворачивать на 360°, что делает наблюдения в группе более удобными. Достаточно повернуть насадку, чтобы показать образец другому исследователю. Также у насадки есть небольшой наклон в 45°. Такое ее положение позволяет долго изучать образцы, не испытывая сильной усталости. Широкопольный окуляр дополнен указателем, объективы ахроматические, причем 40-кратный и 100-кратный имеют пружинящие оправы передней линзы. Объектив 100х поддерживает работу с иммерсионным маслом. Общее увеличение микроскопа составляет от 40 до 1000 крат. Доступна грубая и точная настройка резкости. Предметный столик имеет препаратоводитель для работы с образцами. В систему освещения входят не только два светодиода (верхний и нижний), но и конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра. Конденсор позволяет более точно настраивать освещение рабочей области. Подсветка работает от сети или батареек (батарейки включены в комплектацию). Яркость подсветки можно регулировать. Книга знаний «Невидимый мир» – приятное дополнение к этому микроскопу, так как позволяет мгновенно погрузиться во множество тайн микромира. Это познавательное пособие, рассказывающее о крошечных обитателях окружающего мира, которых можно увидеть при помощи микроскопа. Книга написана «живым» языком, красочно иллюстрирована и дополнена описаниями несложных научных опытов, которые можно провести прямо дома.
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