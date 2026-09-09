Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-2-ZOOM вар.2CR

Стереоскопический микроскоп Микромед МС-2-ZOOM вар. 2CR предназначен для наблюдения как объемных объектов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также выполнения разнообразных тонких работ, когда требуется производить какие-либо операции с объектом в ходе наблюдения: препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники. Стереоскопическое восприятие облегчает эти операции. Наблюдение может производиться как при естественном, так и при искусственном освещении в отраженном и проходящем свете. Главное отличие основания CR от других вариантов исполнения данного микроскопа - наличие встроенных осветителей отраженного и проходящего света с регулировкой яркости. Стереомикроскоп МИКРОМЕД МС-2-ZOOM вар. 2СR идеален для биологических исследований на малых увеличениях, требующих высокой точности при проведении наблюдений, а также для изучения растений и насекомых. Данная модель используется в ювелирной промышленности. Для радиомонтажных работ чаще используется микроскоп с плоским основанием А или на штативах серии TD. Модель МС-2-ZOOM вар. 2СR в комплекте с темнопольным устройством и ювелирным пинцетом используется для гемологических исследований. При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа. Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации – от 10 до 40 крат. Вариант исполнения оптической головки МС-2-ZOOM вар. 2 - тринокулярная модель, которая имеет третий вертикальный выход - канал визуализации. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в канал визуализации. Таким образом он не мешает проводить исследование через окуляры. Переключение светового потока с левого тубуса на вертикальный выход происходит посредством рукоятки, расположенной с левой стороны. Тринокулярный вариант исполнения визуальной насадки так же позволяет подключать комплект визуализации на базе ФК (в комплект не входит) Расстояние от штатива до оптической оси - 120 мм. Высота штатива - 300 мм. Максимальная высота исследуемого объекта при работе с насадкой 0,5х - 125 мм.