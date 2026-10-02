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Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный

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Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
49 990 руб.  127 170 руб. 
Начислим 800 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный
49 990 руб. -61%
127 170 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
цифровой
Особенности
лабораторный/медицинский
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
115x110 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х22
Вес, кг.
4.16

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный

Микроскопы Levenhuk представляют собой современные цифровые устройства, идеально подходящие для подробного изучения микромира. Эти микроскопы оснащены светодиодной подсветкой, обеспечивающей яркое и равномерное освещение исследуемых образцов, что позволяет получать четкие и детализированные изображения. Бренд Levenhuk известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователям инструменты, которые сочетают в себе передовые технологии и удобство использования. Цифровые микроскопы Levenhuk подходят как для профессиональных исследователей, так и для образовательных учреждений, а также для любителей, увлеченных научными открытиями. Они обеспечивают возможность вывода изображения на экран компьютера, что делает процесс изучения еще более увлекательным и наглядным.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23.2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
цифровой
Особенности
лабораторный/медицинский
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
115x110 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскопы Levenhuk представляют собой современные цифровые устройства, идеально подходящие для подробного изучения микромира. Эти микроскопы оснащены светодиодной подсветкой, обеспечивающей яркое и равномерное освещение исследуемых образцов, что позволяет получать четкие и детализированные изображения. Бренд Levenhuk известен своим качеством и надежностью, предоставляя пользователям инструменты, которые сочетают в себе передовые технологии и удобство использования. Цифровые микроскопы Levenhuk подходят как для профессиональных исследователей, так и для образовательных учреждений, а также для любителей, увлеченных научными открытиями. Они обеспечивают возможность вывода изображения на экран компьютера, что делает процесс изучения еще более увлекательным и наглядным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп цифровой Levenhuk D400T, 3,1 Мпикс, тринокулярный - купить по цене 49990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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