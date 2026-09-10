Микроскоп биологический Микромед 1 (3-20 inf.)
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391511
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х46х28
Вес, кг.
8.8
Описание товара Микроскоп биологический Микромед 1 (3-20 inf.)
Тринокулярный микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Микроскоп рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях и для рутинных исследований в клиниках и больницах. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
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Тринокулярный микроскоп Микромед 1 (3-20 inf.) предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с устройствами, поставляемыми дополнительно. Микроскоп может быть использован в медицине, биологии, ботанике, химии и других областях науки. Микроскоп рекомендован для учебных целей в высших учебных заведениях и для рутинных исследований в клиниках и больницах. Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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