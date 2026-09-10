Микроскоп биологический Микромед 1 (3 LED inf.)
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383097
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х49х32
Вес, кг.
8.6
Описание товара Микроскоп биологический Микромед 1 (3 LED inf.)
Микроскоп Микромед-1 вар. 3 LED – профессиональный микроскоп со светодиодной подсветкой. Может использоваться в самых разных областях науки – биологии, химии, медицине. Увеличение до 1000 крат, возможность наблюдений иммерсионным методом и ахроматическая оптика делают этот микроскоп достойным представителем специализированных инструментов высокого класса.
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Микроскоп Микромед-1 вар. 3 LED – профессиональный микроскоп со светодиодной подсветкой. Может использоваться в самых разных областях науки – биологии, химии, медицине. Увеличение до 1000 крат, возможность наблюдений иммерсионным методом и ахроматическая оптика делают этот микроскоп достойным представителем специализированных инструментов высокого класса.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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