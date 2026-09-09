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Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F

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Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
23 340 руб.  27 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288897
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
56х22х8
Вес, кг.
2.6

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F

Zyxel GS1900 Series состоит из 8/10/16/24/48-портовых коммутаторов GbE со Smart-управлением, обеспечивающих гигабитную скорость и основные функции управления. Применение этих коммутаторов существенно улучшает гибкость сетей малого бизнеса и возможность подключения к ним. Серия 1900 Series состоит из девяти моделей – GS1900-8, GS1900-8HP, GS1900-10HP, GS1900- 16, GS1900-24E, GS1900-24, GS1900-24HP, GS1900-48 и GS1900-48HP. Гигабитные коммутаторы с функциями сокращения энергопотребления, не имеющие вентилятора и полностью поддерживающие IPv6, гарантируют готовность вашей сети к расширению в будущем. Кроме того, модели GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP поддерживают PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Все коммутаторы GS1900 Series поддерживают множество полезных функций и обеспечивают великолепную производительность. Они улучшают быстродействие и безопасность сети вашей компании, а также не создают дополнительный шум в вашем офисе.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Описание
Zyxel GS1900 Series состоит из 8/10/16/24/48-портовых коммутаторов GbE со Smart-управлением, обеспечивающих гигабитную скорость и основные функции управления. Применение этих коммутаторов существенно улучшает гибкость сетей малого бизнеса и возможность подключения к ним. Серия 1900 Series состоит из девяти моделей – GS1900-8, GS1900-8HP, GS1900-10HP, GS1900- 16, GS1900-24E, GS1900-24, GS1900-24HP, GS1900-48 и GS1900-48HP. Гигабитные коммутаторы с функциями сокращения энергопотребления, не имеющие вентилятора и полностью поддерживающие IPv6, гарантируют готовность вашей сети к расширению в будущем. Кроме того, модели GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP поддерживают PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Все коммутаторы GS1900 Series поддерживают множество полезных функций и обеспечивают великолепную производительность. Они улучшают быстродействие и безопасность сети вашей компании, а также не создают дополнительный шум в вашем офисе.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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