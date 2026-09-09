Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1900-24-EU0101F
Zyxel GS1900 Series состоит из 8/10/16/24/48-портовых коммутаторов GbE со Smart-управлением, обеспечивающих гигабитную скорость и основные функции управления. Применение этих коммутаторов существенно улучшает гибкость сетей малого бизнеса и возможность подключения к ним. Серия 1900 Series состоит из девяти моделей – GS1900-8, GS1900-8HP, GS1900-10HP, GS1900- 16, GS1900-24E, GS1900-24, GS1900-24HP, GS1900-48 и GS1900-48HP. Гигабитные коммутаторы с функциями сокращения энергопотребления, не имеющие вентилятора и полностью поддерживающие IPv6, гарантируют готовность вашей сети к расширению в будущем. Кроме того, модели GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP поддерживают PoE в соответствии со стандартом IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) Plus. Все коммутаторы GS1900 Series поддерживают множество полезных функций и обеспечивают великолепную производительность. Они улучшают быстродействие и безопасность сети вашей компании, а также не создают дополнительный шум в вашем офисе.
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