Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4
Материнская плата — с пятью гигабитными Ethernet-портами, объёмом NAND-памяти 512 MБ, консольным портом и слотом под карту microSD — предназначена для встраивания в пользовательский корпус и построения компактного высокоэффективного маршрутизатора. Она сохранила форм-фактор предшествующих моделей линеек RB850 и RB450, что упростит их замену на новую RB450Gx4. Кроме этого, устройство в полном объёме получает питание 10-57 В через два джек-гнезда или по технологии Passive PoE (802.3af/at), а также раздаёт PoE-питание на пятом Ethernet-порту. Плата работает на базе двухъядерного процессора ARM (1 ГБ RAM) и поддерживает аппаратное шифрование IPsec. Предустановленная операционная система RouterOS превращает RB450Gx4 в высокотехнологичный многофункциональный роутер, межсетевой экран или устройство управления пропускной способностью сети.
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