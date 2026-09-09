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Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4

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Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4 - фото 1
Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4 - фото 1
  • Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287967
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
11.5
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х2
Вес, г.
20

Описание товара Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4

Материнская плата — с пятью гигабитными Ethernet-портами, объёмом NAND-памяти 512 MБ, консольным портом и слотом под карту microSD — предназначена для встраивания в пользовательский корпус и построения компактного высокоэффективного маршрутизатора. Она сохранила форм-фактор предшествующих моделей линеек RB850 и RB450, что упростит их замену на новую RB450Gx4. Кроме этого, устройство в полном объёме получает питание 10-57 В через два джек-гнезда или по технологии Passive PoE (802.3af/at), а также раздаёт PoE-питание на пятом Ethernet-порту. Плата работает на базе двухъядерного процессора ARM (1 ГБ RAM) и поддерживает аппаратное шифрование IPsec. Предустановленная операционная система RouterOS превращает RB450Gx4 в высокотехнологичный многофункциональный роутер, межсетевой экран или устройство управления пропускной способностью сети.

Отзывы о товаре Материнская плата MikroTik RouterBoard RB450GX4




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
11.5
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата — с пятью гигабитными Ethernet-портами, объёмом NAND-памяти 512 MБ, консольным портом и слотом под карту microSD — предназначена для встраивания в пользовательский корпус и построения компактного высокоэффективного маршрутизатора. Она сохранила форм-фактор предшествующих моделей линеек RB850 и RB450, что упростит их замену на новую RB450Gx4. Кроме этого, устройство в полном объёме получает питание 10-57 В через два джек-гнезда или по технологии Passive PoE (802.3af/at), а также раздаёт PoE-питание на пятом Ethernet-порту. Плата работает на базе двухъядерного процессора ARM (1 ГБ RAM) и поддерживает аппаратное шифрование IPsec. Предустановленная операционная система RouterOS превращает RB450Gx4 в высокотехнологичный многофункциональный роутер, межсетевой экран или устройство управления пропускной способностью сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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