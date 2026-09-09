Коммутатор D-Link DGS-3000-52L/B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%45 460 руб. 75 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286297
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х10
Вес, кг.
3.56
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3000-52L/B
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-52L оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 320 руб.10830 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48
-
В наличииЦена 45 290 руб.11323 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
-
В наличииЦена 45 760 руб.11440 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F4A
-
В наличииЦена 46 110 руб.11528 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452
-
В наличииЦена 46 330 руб.11583 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
-
В наличииЦена 47 080 руб.11770 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B2A
-
В наличииЦена 47 630 руб.11908 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS317-1G-16S+RM
-
В наличииЦена 48 630 руб.12158 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG5428X
-
В наличииЦена 49 410 руб.12353 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52/ME/B1A
-
В наличииЦена 50 140 руб.12535 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-28XMP/A1A
-
В наличииЦена 50 510 руб.12628 руб. в СплитКоммутатор PoE Ubiquiti ES-24-250W (24) Gigabit
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-52L оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-3000-52L/B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-3000-52L/B