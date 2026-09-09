Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Рюкзак HP 10-15.6 Prelude Backpack 2MW63AA#AC3
Рюкзак HP Prelude 15.6" (модель 2Z8P3AA) — это лёгкое и практичное решение для безопасной переноски ноутбуков и ежедневных принадлежностей. Он разработан специально для устройств с диагональю до 15,6 дюйма и подойдёт как для повседневного использования, так и для поездок. Корпус рюкзака выполнен из прочного полиэстера с водоотталкивающей обработкой, что обеспечивает защиту содержимого от влаги и лёгких осадков. Благодаря малому весу (около 380 г) и компактным габаритам (примерно 31 ? 10,5 ? 45,5 см), рюкзак удобно носить с собой весь день — он не перегружает плечи и не занимает много места. Внутри предусмотрено мягкое отделение для ноутбука, которое надёжно фиксирует устройство и защищает его от ударов и царапин. Дополнительные карманы позволяют удобно размещать зарядные устройства, мышь, документы и другие аксессуары. Наружный карман с быстрым доступом предназначен для мелких предметов, которые могут понадобиться в дороге. Широкие регулируемые лямки с мягкими вставками обеспечивают комфорт даже при длительном ношении. Верхняя ручка выполнена из плотного материала, удобно лежит в руке и выдерживает ежедневные нагрузки. На задней части предусмотрен ремень для крепления к ручке чемодана, что делает рюкзак удобным спутником в деловых и личных поездках. Дизайн рюкзака выдержан в строгом, минималистичном стиле. Он подходит как мужчинам, так и женщинам, легко сочетается с деловой и повседневной одеждой. HP Prelude 15.6" — это универсальный вариант для студентов, офисных сотрудников и всех, кто ищет надёжный и доступный рюкзак для ноутбука и рабочих вещей.
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