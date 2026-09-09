Оперативная память AMD DDR4 16Gb 2666MHz (R7416G2606U2S-UO)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память AMD DDR4 16Gb 2666MHz (R7416G2606U2S-UO)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным базовым решением для создания или обновления повседневного компьютера. Он оптимально подойдет для домашних и офисных ПК, где требуется стабильная работа с офисными приложениями, веб-серфинг с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и работы с фотографиями. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного рендеринга или топовых игровых систем стоит рассмотреть варианты с более высокой частотой и большим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под это поколение. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен для классических настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка совместимости платформы – первый шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – комфортный минимум для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных и игровых задач, ускоряя загрузку уровней и отклик системы в приложениях. По сравнению с базовыми частотами в 2133-2400 МГц этот показатель даёт небольшой, но ощутимый прирост производительности, особенно в связке с процессорами AMD серии Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, включая основную задержку CAS Latency (CL), оптимизированы для работы на номинальной частоте 2666 МГц при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Это обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью. Данная память поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (AMD Memory Profile, AMP), который является аналогом Intel XMP и позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, упрощая настройку системы.
Совместимость с платформой
Модуль специально протестирован и оптимизирован для работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами Ryzen и соответствующими чипсетами материнских плат. Он полностью совместим и с платформами Intel, поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц необходима материнская плата, чей чипсет официально поддерживает такие частоты, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI для обеспечения наилучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти не оснащены декоративными радиаторами. Это стандартные планки с низкопрофильным дизайном, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых массивных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для памяти с такой частотой и рабочим напряжением, так как тепловыделение находится на невысоком уровне даже при постоянной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора, особенно в играх и графических приложениях. Для активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как это рекомендовано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR4. На старых платах со слотами DDR3 модуль установить невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 2666 МГц и двухканальный режим для пары модулей. Если вы планируете в будущем расширять объём, для идеальной совместимости лучше докупать идентичный комплект, однако смешивание с другими модулями DDR4 на той же частоте часто возможно, но может потребовать ручной настройки таймингов в BIOS. Этот комплект – оптимальный выбор для сборки или апгрейда недорогого, но производительного ПК для дома и офиса.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти является отличным базовым решением для создания или обновления повседневного компьютера. Он оптимально подойдет для домашних и офисных ПК, где требуется стабильная работа с офисными приложениями, веб-серфинг с множеством вкладок, а также для нетребовательных игр и работы с фотографиями. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для профессионального монтажа видео, трёхмерного рендеринга или топовых игровых систем стоит рассмотреть варианты с более высокой частотой и большим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами именно под это поколение. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен для классических настольных компьютеров. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому проверка совместимости платформы – первый шаг перед покупкой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – комфортный минимум для современной системы. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных и игровых задач, ускоряя загрузку уровней и отклик системы в приложениях. По сравнению с базовыми частотами в 2133-2400 МГц этот показатель даёт небольшой, но ощутимый прирост производительности, особенно в связке с процессорами AMD серии Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, включая основную задержку CAS Latency (CL), оптимизированы для работы на номинальной частоте 2666 МГц при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Это обеспечивает баланс между скоростью и стабильностью. Данная память поддерживает профиль AMD Extended Profiles for Overclocking (AMD Memory Profile, AMP), который является аналогом Intel XMP и позволяет автоматически активировать заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, упрощая настройку системы.
Совместимость с платформой
Модуль специально протестирован и оптимизирован для работы с платформами AMD, в первую очередь с процессорами Ryzen и соответствующими чипсетами материнских плат. Он полностью совместим и с платформами Intel, поддерживающими DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц необходима материнская плата, чей чипсет официально поддерживает такие частоты, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI для обеспечения наилучшей совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти не оснащены декоративными радиаторами. Это стандартные планки с низкопрофильным дизайном, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой любых, даже самых массивных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для памяти с такой частотой и рабочим напряжением, так как тепловыделение находится на невысоком уровне даже при постоянной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы. Этот режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора, особенно в играх и графических приложениях. Для активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как это рекомендовано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – это совместимость исключительно с платформами, поддерживающими DDR4. На старых платах со слотами DDR3 модуль установить невозможно. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 2666 МГц и двухканальный режим для пары модулей. Если вы планируете в будущем расширять объём, для идеальной совместимости лучше докупать идентичный комплект, однако смешивание с другими модулями DDR4 на той же частоте часто возможно, но может потребовать ручной настройки таймингов в BIOS. Этот комплект – оптимальный выбор для сборки или апгрейда недорогого, но производительного ПК для дома и офиса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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